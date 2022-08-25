Andırın Belediye Başkanı Doğan'dan AA'ya ziyaret

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, Anadolu Ajansı (AA) Kahramanmaraş bürosunu ziyaret etti.

Doğan, ziyarette, AA Kahramanmaraş bürosunda görev yapan muhabirlerle görüştü.

AA'nın Türkiye'de ve dünyada önemli görevler yaptığını belirten Doğan, AA çalışanlarına görevlerinde başarılar diledi.

AA muhabiri İzzet Mazı, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanı Doğan'a AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında yaşam kategorisinde birinci olan "Oğullarının emaneti Atmaca" adlı fotoğrafı hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.