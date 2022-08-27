Kahramanmaraş'ın coğrafi işaretli "Abbas inciri"nde hasat bereketli geçiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ın coğrafi işaretli "Abbas inciri"nde hasat bereketli geçiyor

AA

Kahramanmaraş'ın coğrafi işaretli "Abbas inciri"nde hasat bereketli geçiyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - TUNAHAN AKGÜN - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde coğrafi işaret tescilli Abbas incirinin hasadına başlayan üreticiler verimli bir sezon geçiyor.

Ayva, üzüm ve çilek üretimiyle de öne çıkan Onikişubat ilçesinin Fatmalı, Kurtlar, Cücelli, Önsen ve Kızıldamar mahallelerinde yetiştirilen Abbas inciri, rengi, aroması ve iriliğiyle dikkati çekiyor.

Bölgenin önemli geçim kaynakları arasında yer alan, sofralık olarak tüketimi yapılan Abbas incirini tarım işçileri, sabahın ilk ışıklarıyla bahçe ve tarlalarda özenle topluyor.

Büyüklüğüne göre ayrıştırılarak plastik kap veya kasalara doldurulan incir, bölgeye gelen tedarikçiler tarafından alınarak iç pazara sunuluyor.

Bölgede yaklaşık 500 aile tarafından yetiştirilen, 1200 ton rekolte öngörülen incir, bahçeden 15-17 lira arasında değişen fiyatlarla tüccarlara satılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, AA muhabirine, Kahramanmaraş'ta çok önemli tarım ürünlerinin yetiştirildiğini söyledi.

Onikişubat ilçesinde 400 dekarlık alanda üretimi yapılan Abbas incirinin 2019 yılında coğrafi işaret tescil belgesini aldığını anımsatan Bilir, her dekarda 30 ağacın bulunduğunu, ağaçlardan da 100 kilogram ortalama verim alındığını belirtti.

Yılda yaklaşık 1200 ton üretimi yapılan incirin Kayseri, Adana, Şanlıurfa, Adıyaman gibi 15 kente gönderildiğini ifade eden Bilir, "500 hane geçimini buradan sağlamaktadır. Abbas inciri ilimize özgü sofralık olarak üretilmektedir. Bu sezon da toptan fiyatı 15-17 lira arasında satışı yapılıyor." dedi.

20 yıldır incir tüccarlığı yapan Mehmet Fıstık, bu yıl yağan kar ve yağmurdan dolayı incirin kalitesinin çok iyi olduğunu söyledi.

Bölgede yetişen incirin aroması, lezzeti ve iri olmasından dolayı pazarda rağbet gördüğünü dile getiren Fıstık, "Raf ömrü uzundur. Mesela biz başka bir yere incir gönderdiğimiz zaman ilk önce bizim incirimiz satılır. Fatmalı Mahallesi'nin her yerine incir bahçeleri yapılıyor. Fiyatlarımız güzel, çiftçilerimiz güzel para kazanıyor. Biz 2020 yılında çiftçilerimize 1 milyon, 2021'de 2 milyon lira dağıttık. 2022'de hedefimiz 5 milyon lira."

Fıstık, DSİ'nin bölgedeki gölet projesinin mahallelerde incir yetiştiriciliğinin yaygınlaşmasında önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

Çiftçilerden Fahri Kibar da, incirin mahalle için bulunmaz bir gelir kaynağı olduğunu söyledi.

Kibar, "Bizim alnımızın teri. Çünkü sabah saat 5'te hasada giriyoruz. 12.00-13.00'e kadar devam ediyoruz. Bu sene verim çok farklı. Sabah tüccarlar boş kasaları getirirler, dolu kasaları götürürler. Hasat çok güzel, her zamankinden farklı." ifadelerini kullandı.

Fatmalı Mahallesi'nde 11 yıldır incir üreticiliği yapan Ali Koç da bu yıl verim ve kalitenin iyi olduğunu, incirlerini satma konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadığını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş'ta yaz konserleri kapsamında sanatçı Zara sahne aldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta yaz konserleri kapsamında sanatçı ...
Kayıp olarak aranırken uçurumda cesedi bulundu
YEREL HABERLER Kayıp olarak aranırken uçurumda cesedi bulundu
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan ...
Kahramanmaraş'ta Kur'an-ı Kerim öğrenen çocukların hediyesi muhabbet kuşu oldu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta Kur'an-ı Kerim öğrenen çocukların ...
Kahramanmaraş'ta kayıp kişinin cesedi uçuruma yuvarlanan otomobilinde bulundu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta kayıp kişinin cesedi uçuruma ...
Kız kardeşlere otobüste tacize 11 yıl 9 aya kadar hapis talebi
YEREL HABERLER Kız kardeşlere otobüste tacize 11 yıl 9 aya kadar ...
Andırın Belediye Başkanı Doğan'dan AA'ya ziyaret
YEREL HABERLER Andırın Belediye Başkanı Doğan'dan AA'ya ziyaret
Kahramanmaraş'ta aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta aydınlatma direğine çarpan ...
Yazar ve şair Mevlana İdris Zengin Kahramanmaraş'ta anıldı
YEREL HABERLER Yazar ve şair Mevlana İdris Zengin Kahramanmaraş'ta ...
Kahramanmaraş'ta polis, üniversitelileri uyuşturucuya karşı bilgilendirdi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta polis, üniversitelileri uyuşturucuya ...
Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza: 2'si ağır 3 yaralı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza: 2'si ağır 3 yaralı
GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta 3 kişinin yaralandığı zincirleme kaza halk otobüsü kamerasında
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta 3 kişinin yaralandığı ...
Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazasında 3 kişi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.