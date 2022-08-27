Kahramanmaraş'ta Cemile Akkoyun Millet Konağı hizmete açıldı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Akkoyun ailesi tarafından Onikişubat ilçesinde inşa ettirilen Cemile Akkoyun Millet Konağı düzenlenen törenli hizmete açıldı.



Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Üngüt Mahallesi'ndeki konağın açılışında, şehre kazandırılan sosyal alanların sayısını artırmak için gayret ettiklerini belirtti.

Güngör, son 20 yılda hükümetin ve yerel yönetimlerin hayal bile edilemeyecek yatırımlar gerçekleştirdiğini dile getirdi.



Konuşmanın ardından konağın açılışı gerçekleştirildi.



Programa, Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir ve Mehmet Cihat Sezal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.



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