Kahramanmaraş'ta baraj gölüne giren 2 kardeş boğuldu

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde baraj gölüne giren 2 kardeş boğuldu.

Ailesiyle piknik yapmak için Gaziantep'ten Onikişubat ilçesindeki Menzelet Mesire Alanı'na gelen Halil İbrahim (21) ve İdris Özbir (25) kardeşler, Menzelet Barajı gölüne girdi.

Bir süre sonra çocuklarının gölde kaybolduğunu fark eden aile fertleri, durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye, dalgıç ve AFAD ekipleri gölette arama gerçekleştirdi. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kardeşlerin cansız bedenine ulaşıldı.

Kıyayı getirilen Özbir kardeşlerin cenazeleri, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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