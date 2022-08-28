Modifiye tutkunları Kahramanmaraş'ta buluştu

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - "Yüksel Fest 2022" etkinliği kapsamında modifiye araç tutkunları Kahramanmaraş'ta buluştu.



Dulkadiroğlu ilçesindeki fuar alanındaki etkinliğe Kayseri, Adana, Osmaniye, Hatay başta olmak üzere 18 ilden yaklaşık 500 araç sahibi katıldı.

Sahipleri tarafından sergilenen araçlar ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti. Etkinlik kapsamında düzenlenen modifiye basıklık ve desibel yarışmalarında dereceye giren araç sahipleri ödüllendirildi.

Organizasyonu düzenleyen Samet Bekereci, gazetecilere, özellikle Z kuşağının modifiye araçlara yoğun ilgisinin olduğunu ve 4 binden fazla ziyaretçi ağırladıklarını söyledi.

Kahramanmaraş'ta bu tarz etkinlikleri daha fazla yapmayı amaçladıklarını aktaran Bekereci, "Burada modifiye olarak ses sistemli demo araçlar ve motoru güçlü araçlar sergilendi. Gerçekten çok yoğun bir ilgi vardı, alan yetersiz kaldı." ifadelerini kullandı.









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