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GÜNCELLEME 4 - Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

AA

GÜNCELLEME 4 - Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Kısıklı Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine bağlı yangın söndürme ekipleri yönlendirildi.

Havanın kararmasıyla birlikte bölgeye gece görüş ve uçuş sistemli helikopterler de sevk edildi. Yangın bölgesinde söz konusu özellikleri aktif olan 3 helikopterin görev aldığı öğrenildi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, AA muhabirine, yangının sarp bir arazide meydana geldiğini ifade etti.

Bu yüzden mücadelede zorlandıklarını anlatan Koç, şöyle konuştu:

"Bölge çok sarp olduğu için su takviyesinde zorlandık ancak şu an için yangın kontrol altına alındı. Yangın bölgesi yerleşim yerlerine yakın. Biz bu noktada gerekli önlemlerimizi aldık. Arada da yol olduğu için yangının bu bölgeye geçme riski yok denecek kadar az. Osmaniye, Adana, Hatay ve Mersin'den takviye ekiplerin bir kısmı geldi, bir kısmı da yolda. Sahada 15 arazöz, 4 su tankı ile 11 itfaiye aracımız var, 2 dozerimiz var, 5 uçak ve 7 helikopterle müdahale ettik."

Koç, kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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