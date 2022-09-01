Kahramanmaraş'ta "Küçük öyküler" temalı fotoğraf sergisi açıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta fotoğraf sanatçısı Yasin Mortaş'ın eserlerinin yer aldığı "Küçük öyküler" temalı fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince, kültür sanat etkinlikleri kapsamında Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nde fotoğraf sanatçısı Yasin Mortaş'ın eserlerinin yer aldığı "Küçük Öyküler" sergisi sanatseverler buluşturuldu.
Sanatseverler sergi gezerek Mortaş'tan bilgiler aldı.
Mortaş gazetecilere, gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, serginin 30 Eylül'e kadar açık kalacağını söyledi.