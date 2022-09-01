Kahramanmaraş'ta "Küçük öyküler" temalı fotoğraf sergisi açıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta fotoğraf sanatçısı Yasin Mortaş'ın eserlerinin yer aldığı "Küçük öyküler" temalı fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince, kültür sanat etkinlikleri kapsamında Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nde fotoğraf sanatçısı Yasin Mortaş'ın eserlerinin yer aldığı "Küçük Öyküler" sergisi sanatseverler buluşturuldu.

Sanatseverler sergi gezerek Mortaş'tan bilgiler aldı.

Mortaş gazetecilere, gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, serginin 30 Eylül'e kadar açık kalacağını söyledi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.