Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonlarda, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan aranan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent genelinde uyuşturucu suçundan aranan şahısların yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

Ekipler, bu kapsamda kent merkezi ve Elbistan ilçesinde belirledikleri 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, gözaltına alınan 5 şüpheli emniyete götürüldü.



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