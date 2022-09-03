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Bakan Yanık, Kahramanmaraş'ta "Ailemizin Çınarları Festivali"nde konuştu:

AA

Bakan Yanık, Kahramanmaraş'ta "Ailemizin Çınarları Festivali"nde konuştu:

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ulusal Hane Ziyareti Programı kapsamında yaklaşık 26 milyon haneye gidileceğini belirterek, "Evde yaşlı, engelli, çocuk, şiddet var mı bunların her birini tespit ediyoruz. Bizim Bakanlığın yapacağı hizmetse hemen yerine getiriyoruz. Ama bizim dışımızda olan bir şeyse ilgili kuruma hemen yönlendiriyoruz." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Andırın Belediyesi ve Akdeniz Kahramanmaraş Dernekleri Federasyonu iş birliğinde Andırın ilçesinde "Ailemizin Çınarları Festivali" düzenlendi.

Bakan Yanık, burada yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ın şairler ve edebiyatçılar şehri olduğunu söyledi.

AK Parti olarak temel hedeflerinin kapı kapı gezerek her vatandaşla yüz yüze temas etmek olduğunu ifade eden Yanık, sosyal devlet anlayışı kapsamında hizmeti vatandaşın ayağına götürdüklerini belirtti.

AK Parti iktidarları süresince Cumhuriyet tarihi boyunca yapılanlardan daha fazlasının hayata geçirildiğine tanıklık ettiklerini dile getiren Yanık, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş da bu hizmetlerden en fazla yararlanan illerimizin başında gelenlerden. AK Parti iktidarı süresince özellikle bizim Bakanlığımızı ilgilendiren sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar başlığı altında gerçekten çığır açan hizmetler gerçekleştirdik. Sosyal hizmet ve sosyal yardım mantığını değiştiren, hem de somut olarak sonuçları itibarıyla katbekat her bir başlıkta 4-5 kat en az fark eden hizmetleri hayata geçirdik."

- "Vatandaşın ayağına giden sosyal devlet olgusunu yerine getireceğiz"

Yanık, sosyal hizmet ve sosyal yardım mantığını değiştirdiklerini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim sosyal hizmetlerdeki esas farkımız talep odaklıdan arz odaklı sosyal hizmete geçiş oldu. Eskiden vatandaş bir hizmetini görmek için, bir ihtiyacını görmek için kapı kapı kurumları gezerken biz artık vatandaşın ayağına gidiyoruz. Şimdi Ulusal Hane Ziyareti Programı başlattık. İnşallah 85 milyon vatandaşımızın, yaklaşık 26 milyon hanemizin her birine arkadaşlarımız gidecek. Eve gideceğiz. Evde yaşlı, engelli, çocuk, şiddet var mı bunların her birini tespit ediyoruz. Bizim Bakanlığın yapacağı hizmetse hemen yerine getiriyoruz. Ama bizim dışımızda olan bir şeyse ilgili kuruma hemen yönlendiriyoruz. Önümüzdeki günlerde bu program kapsamında 10 bine yakın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelimiz, 5 bin ASDEP personelimiz toplam 15 bin personel sahaya dağılacak. 26 milyon hanenin tamamına gireceğiz. Böylece ihtiyacı olan vatandaşın ayağına giden sosyal devlet olgusunu yerine getireceğiz."

Program kapsamında mehteran ve halk oyunları gösterisi düzenlendi, huzurevinde kalan yaşlılar mini konser verdi.

Programa, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Celalettin Güvenç, Ahmet Özdemir ve Habibe Öçal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Andırın Kaymakam Vekili Cuma Emeç, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, Akdeniz Kahramanmaraş Dernekleri Federasyonu Başkanı Yunus Temiz, diğer ilgililer ile vatandaşlar katıldı.



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