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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ta EXPO 2023 hazırlıkları sürüyor

AA

Kahramanmaraş'ta EXPO 2023 hazırlıkları sürüyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Japonya'nın EXPO komiseri Yoichi Kobayashi, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde "Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık" ana temasıyla gerçekleştirilecek EXPO 2023 için incelemelerde bulundu.

Kobayashi, kenti ziyareti kapsamında ilk olarak Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'i makamında ziyaret etti.

Daha sonra Mahçiçek ile 23 Nisan-31 Ekim 2023'te Onikişubat ilçesinde düzenlenecek EXPO 2023'ün rekreasyon alanına geçen Kobayashi, buradaki çalışmaları inceledi.

Başkan Mahçiçek'ten bilgi alan Kobayashi ve beraberindekiler, EXPO 2023 tanıtım filmini izledi.

Burada konuşan Başkan Mahçiçek, 2023 yılında gerçekleştirilecek organizasyonda Japonya'yı da görmekten mutluluk duyacaklarını söyledi.

EXPO 2023'ün kentin tanınırlığına katkı sunacağını dile getiren Mahçiçek, "Misafirimize EXPO 2023 ile ilgili bilgiler verdik, onlar için ayırdığımız alanı beraberce gezdik. Çok mutlu oldular. Özel konuşmalarımızdaki ifadelerini söylemek isterim ki projemizi gördükten sonra, 'Japonya’nın buradan öğreneceği çok şey var.' dediler. Biz de mutlu olduk doğrusu. Güzel projeler üretip, geliştirdiğimizi gördük. En önemlisi de şehrimizin gelecek yıllarda inşallah uluslararası alanda tanınırlığı artmış bir kent olmasını sağlayacağız. İnşallah Kahramanmaraş'ı bir dünya kenti yapmak için gayret edeceğiz." dedi.

Yoichi Kobayashi de EXPO 2023’teki projelerden etkilendiğini ve etkinlik sona erdikten sonra da bu alanın son derece kullanılabilir olmasının kendisini sevindirdiğini anlattı.

Kahramanmaraş'ı sevdiğini ifade eden Kobayashi, "Bizim EXPO’muzda da burada gördüğümüz lagün havuz, Kelebek ve Uğur Böceği Bahçesi’ni yapabiliriz. Burayı model alabileceğimizi düşünüyorum. Dubai EXPO çok büyük ve güzeldi, Beijing ve Şanghay EXPO’larından çok fazla mutlu olmamıştım ama buradaki projelerin çok daha verimli olduğunu düşünüyorum. Kahramanmaraş’ı da çok sevdim ve buradan etkilendim." diye konuştu.

Kobayashi, ülke olarak EXPO 2023'e 18’inci yüzyıldan kalma Edo Şatosu’ndaki bahçenin benzeri olan Shogun ve Ninja Bahçesi ile katılacaklarını sözlerine ekledi.

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