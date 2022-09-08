Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, sokak satıcılarına uyuşturucu temin ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.T. ve H.A'nın sokak satıcılarına uyuşturucu temin ettiği bilgisine ulaştı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, zanlıları uyuşturucu sevkiyatı sırasında suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin aracında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.