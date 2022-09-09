Kahramanmaraş'ta 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı teslim oldu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı olayın zanlısı jandarmaya teslim oldu.
Alınan bilgiye göre, Andırın ilçesine bağlı kırsal Köklü Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı yüzünden akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavga sonrası olay yerinden kaçan zanlı D.K. (57), Akifiye Mahallesi Jandarma Karakolu'na teslim oldu.
Jandarmanın bölgedeki geniş güvenlik önlemleri sürüyor.
Arazi anlaşmazlığı yüzünden dün akraba olduğu öğrenilen 2 aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, Ayşe D, İbrahim ve Şerife K. olay yerinde yaşamını yitirmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.