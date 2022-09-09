Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada 3 bin 446 uyuşturucu hap, 73 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 113 fişek, 1 hassas terazi, bir miktar kokain ve bonzai ile tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 10 sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.













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