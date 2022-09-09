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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

AA

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada 3 bin 446 uyuşturucu hap, 73 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 113 fişek, 1 hassas terazi, bir miktar kokain ve bonzai ile tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 10 sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.




Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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