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AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Kahramanmaraş'ta köprü açılışında konuştu:

AA

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Kahramanmaraş'ta köprü açılışında konuştu:

KAHRAMANMARAŞ (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Biz Anadolu'yu arkamıza alıp dünyaya meydan okuyoruz. Birileri gibi dünyayı arkasına alıp Anadolu'ya saldıranlardan değiliz." dedi.

Ünal, Büyükşehir Belediyesi tarafından merkez Dulkadiroğlu ilçesinde inşası tamamlanan Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşağı'nın açılış töreninde, söz konusu kavşağın söz verilen sürede tamamlanıp hizmete sunulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AK Parti iktidarları döneminde ülkenin 80 yıllık sorunlarının çözüme kavuşturulduğunu hatırlatan Ünal, hükümet olarak projeleri hayata geçirirken insan odaklı hareket ettiklerini vurguladı.

Aksi halde yapılan hizmetlerin bir anlamı olmadığına işaret eden Ünal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim kavgamız, kuru bir iktidar kavgası değil. Biz büyük bir ruhun, büyük bir imanın, büyük bir medeniyet iddiasının kavgasını veriyoruz. Bunun böyle bilinmesi gerekiyor. Biz Anadolu'yu arkamıza alıp dünyaya meydan okuyoruz. Birileri gibi dünyayı arkasına alıp Anadolu'ya saldıranlardan değiliz. Tam tersine Anadolu'yu arkasına alıp dünyaya 'Dünya beşten büyüktür.' diyen Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarıyız biz. Kahramanmaraş işte bu ruhun şehridir. Kahramanmaraş bu kavganın şehridir."

Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Balkan ülkelerine yaptığı ziyaretleri anımsatarak, şunları kaydetti:

"Balkanlar'da Hırvatistan, Sırbistan ve Bosna Hersek ile görüşerek orada ortaya çıkarılmak istenen çatışmayı, orada ortaya çıkarılmak istenen savaşı, Cumhurbaşkanımız sulh ve selamete erdirdi. Rusya-Ukrayna konusunda Cumhurbaşkanımız yine arabulucu rolüyle orada oluşturulmak istenen çatışmanın engellenmesi ve barışın sağlanması için gerekli çalışmaları yürüttü. Yine dünya tahıl krizi, gıda krizi yaşayacakken Cumhurbaşkanımız aldığı inisiyatifle tahıl krizini çözdü. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic, ne diyor? 'Türkiye'nin büyümesi ve Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği önemlidir.' Yine dünyanın her yerinden Cumhurbaşkanımıza dönük takdirler var. Peki soruyorum bunlar neden Cumhurbaşkanımızdan rahatsızlar? Bakın bir şey söyleyeyim, siyasi rakip olmaları gayet normal. Siyasette rekabet vardır. Cumhurbaşkanımızın karşısında tabii ki siyasi olarak bir rekabet ortaya koyacaklar. Fakat bunlarınki siyasi rekabet değil. Dillerine bakarsanız bunlarınki maalesef düşmanlık. Muhalefette düşmanlık olmaz. Muhalefette rekabet olur ama düşmanlık olmaz. Bunlar maalesef Erdoğan ve AK Parti düşmanlığıyla artık kiminle iş birliği yapacaklarını şaşırmış durumdalar."

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'de yapılamaz denilen birçok yatırıma imza attığını, yerel yönetimler olarak Erdoğan'ın liderliğinde ve çizdiği vizyon çerçevesinde hizmete devam ettiklerini söyledi.

Projenin şartnamesinde yer alan tamamlanma süresinin 210 gün olduğunu, müteahhit firma ile yaptıkları görüşmeler neticesinde projeyi 90 günde bitirme hedefiyle yola çıktıklarını hatırlatan Güngör, "10 Haziran tarihinde temelini attığımız gün, bölgeye bir de geri sayım için makine koyduk. Hamdolsun 90 günün tamamlanmasının ardından köprülü kavşağımızı trafiğe açıyoruz. 80 milyon TL'lik yatırımımız olan Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşağı şehrimize hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Ünal ve Güngör, daha sonra makam aracıyla bulvarın test sürüşünü gerçekleştirdi.

Programa, Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Celalettin Güvenç, Ahmet Özdemir, Habibe Öçal ve Mehmet Cihat Sezal, MHP Milletvekili Sefer Aycan ile diğer ilgililer katıldı.

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