Kahramanmaraş'ta EXPO 2023 hazırlıkları sürüyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Kahramanmaraş'ta düzenlenecek EXPO 2023 projesi hakkında Karadağ yetkililerine bilgilendirmelerde bulundu.

Onikişubat Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mahçiçek, Karadağ'ın Ankara Büyükelçisi Perisa Kastratovic ve Karadağlı yetkililerin video konferans yöntemiyle düzenlediği bilgilendirme toplantısına katıldı.

Çevrimiçi bağlantıda konuşan Mahçiçek, Karadağ'ı EXPO 2023'te görmekten dolayı mutlu olacaklarını dile getirdi.

Türkiye'nin Karadağ'la dostane ilişkiler kurduğu önemli bir ülke olduğunu ifade eden Mahçiçek, şunları kaydetti:

"2023 yılında düzenleyeceğimiz EXPO'da sizlerle birlikte olmak bizleri ziyadesiyle mutlu edecektir. EXPO 2023, uluslararası bir organizasyondur ve hedefimiz en az 50 ülkenin katılmasını sağlamaktır. Ayrıca Türkiye'den yerel yönetimlerin ve kurumların katılacağı organizasyondur. EXPO'ya hazırlık sürecinde kendileriyle beraber çalışacağız. Umarım kısa bir süre sonra EXPO 2023 alanımızda bir araya gelerek istişarelerde bulunuruz. Bu bağlamda sizlerin bizden istediğiniz veya yapmamız gereken çalışmalar varsa onları da duymak isteriz. Büyükelçimize ilgisi için çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha ifade etmek istiyorum yardımcı olabileceğimiz çalışmalarda her zaman yanınızdayız. Karadağ’ın planladığımız yer hazır, alt yapısını tamamladık. Karadağ'ın kültürünü, güzelliklerini ve doğasını kentimizde görmekten mutluluk duyacağız. Umarım kendileriyle EXPO 2023 alanımızda buluşur, karşılıklı olarak bilgilendirme imkanı sağlarız. Çok özel bir alan düzenledik, sürdürülebilirliği temin etmek için çok ciddi projeler yerleştirdik"

Karadağ'ın Ankara Büyükelçisi Kastratovic de Mahçiçek'e teşekkür ederek, EXPO 2023 ile iki ülke arasındaki ilişkileri daha da yükseltmeyi planladıklarını belirtti.

Toplantı, teknik bilgilere ilişkin görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.

Toplantıya, EXPO 2023 Özel Danışmanı Büyükelçi Erdoğan Kök, Karadağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Svetlana Perovic, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Slavica Stamatovic Vuckovic, öğretim üyeleri Dr. Nevena Masanovic ve Dr. Sanja Savic, Karadağ'ın Ankara Büyükelçiliğinden Dragan Krivokapic ve Lejla Trnovac Tanrıverdi katıldı.



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