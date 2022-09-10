Kahramanmaraş'ta asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ta asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi

AA

Kahramanmaraş'ta asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Elbistan'da inşaatın asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan Gazi Bütün (28) dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Bütün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Bütün'ün cenazesi Elbistan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş'taki balık festivalinde 20 bin kişiye balık ikram edilecek
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'taki balık festivalinde 20 bin kişiye ...
Denizi olmayan Kahramanmaraş'ta balık festivali
YEREL HABERLER Denizi olmayan Kahramanmaraş'ta balık festivali
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı ...
Göksun Kaymakamı Mustafa Caner Culukar göreve başladı
YEREL HABERLER Göksun Kaymakamı Mustafa Caner Culukar göreve başladı
Kahramanmaraş'ta EXPO 2023 hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta EXPO 2023 hazırlıkları sürüyor
AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Kahramanmaraş'ta köprü açılışında konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Kahramanmaraş'ta ...
Kahramanmaraş'ta hırsızlık iddiasıyla 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta hırsızlık iddiasıyla 2 kişi ...
Kahramanmaraş'ta bağ bozumu şenliği düzenlendi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta bağ bozumu şenliği düzenlendi
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli ...
'Ahır' kavgasında ölen 3 kişi, Kahramanmaraş'ta toprağa verildi / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER 'Ahır' kavgasında ölen 3 kişi, Kahramanmaraş'ta ...
Kahramanmaraş'taki silahlı kavgada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri defnedildi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'taki silahlı kavgada hayatını kaybeden ...
'Ahır' kavgasında ölen 3 kişi, Kahramanmaraş'ta toprağa verildi
YEREL HABERLER 'Ahır' kavgasında ölen 3 kişi, Kahramanmaraş'ta ...
Kahramanmaraş'ta 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı teslim oldu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın ...
Kahramanmaraş'ta 'arazi' kavgası: 3 ölü, 4 yaralı (2)
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 'arazi' kavgası: 3 ölü, 4 yaralı (2)
GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta 2 aile arasındaki silahlı kavgada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta 2 aile arasındaki ...
Kahramanmaraş'ta 2 aile arasındaki silahlı kavgada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 2 aile arasındaki silahlı kavgada 3 ...
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli ...
Kahramanmaraş'tan Mersin'deki yangın söndürme çalışmalarına destek
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'tan Mersin'deki yangın söndürme ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.