Kahramanmaraş'ta asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Elbistan'da inşaatın asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan Gazi Bütün (28) dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Bütün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Bütün'ün cenazesi Elbistan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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