Kahramanmaraş'ta okul bölgelerinde sürücüler uyarıldı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde okul bölgelerinde eş zamanlı olarak "okul bölgesi ve yaya önceliği" etkinliği düzenlendi.

Göksun Kaymakamı Mustafa Caner Culukar yoldan geçen araçları durdurarak trafik kurallarına uymanın önemi konusunda sürücüleri uyararak, öğrencilerle birlikte uyulması gereken kuralların anlatıldığı broşür dağıttı.

Araç kullanıcıları Kaymakam ve İlçe Milli Eğitim Müdürünün uyarıcı bilgilendirmelerinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.

Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şeref Yiğit Akpınar ve öğretmenlerde katıldı.

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