Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.



Sokak satıcılarına dağıtılmak üzere uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine kent girişinde önlem alan ekipler, bir otomobili durdurdu.



Ekipler şüpheliler C.K. ve M.Y'yi gözaltına aldı. Zanlıların üzerinde, araçta ve ikametlerinde narkotik dedektör köpeği "Alfi"nin de kullanıldığı aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada operasyonda narkotik dedektör köpeğiyle yapılan arama ve uyuşturucunun bulunması polis kamerasına yansıdı.

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