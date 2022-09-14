AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Kahramanmaraş'ta konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Kahramanmaraş'ta konuştu:

AA

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Kahramanmaraş'ta konuştu:

KAHRAMANMARAŞ (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal konut projesinin başlı başına devrim niteliğinde bir adım olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş Valiliğini ziyaret eden Kurtulmuş, Şeref Defteri'ni imzaladı, Vali Ömer Faruk Coşkun ile bir süre görüştü.

Kurtulmuş, ziyaretteki konuşmasında, Anadolu'nun kurtuluş mücadelesindeki kahraman kalelerinden ve Türk edebiyatının başkenti olarak tabir edilebilecek Kahramanmaraş'ta bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Türkiye'nin seçim sürecine girdiğini ifade eden Kurtulmuş, "Tabiri caizse kum saatinin tersine çevrildiği, kumun aşağı doğru süzülmeye başladığı bir süreçteyiz. Her zaman olduğu gibi sadece seçim sürecinde değil halkımızın içerisinde olarak taleplerini, beklentilerini, siyasete söylemek istediklerini dinleyerek ve milletimizin görüşleri çerçevesinde siyasetimizi olgunlaştırmaya çalışarak yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Kurtulmuş, küresel sıkıntılar için aldıkları tedbirlerle milletin zor süreci aşabilmesi için gayret ettiklerini dile getirdi.

Türkiye'nin, ekonomik sıkıntıların giderilmesi için olağanüstü değerli adımlar attığına dikkati çeken Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Sadece dünkü örnek bile tek başına ne kadar önemli çalışmalar içerisinde olunduğunu göstermesi bakımından önemlidir. 250 bin sosyal konutun yapılması, 100 bin arsanın üretilerek ihtiyaç sahibi insanlara verilecek olması başlı başına devrim niteliğinde adımdır. Türkiye tarihinin en önemli konut projesi değil aynı zamanda en önemli sosyal projesidir. Şimdiden 100 bini aşkın müracaat geldi. Öyle görünüyor ki bunun çok çok üstünde müracaat olacak. Bu sadece dar gelirli vatandaşlarımızın bir şekilde konut elde etmesini sağlamayacak, aynı zamanda da konut piyasalarında da ciddi bir regülasyon görevi görecek ve yukarı doğru giden astronomik fiyatlara ulaşan konut fiyatlarında da belli bir dengeye çok yakın süre içerisinde gelinmesini temin edecektir. Bu anlamda önümüzdeki süreçte siyasi çalışmaları hızlandırarak, güçlendirerek Türkiye'nin yeniden büyük, güçlü Türkiye istikametinde yürümesi için yürüyerek değil koşar adım Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz. Türkiye Allah'ın izniyle önümüzdeki dönemde dünyanın rol belirleyen, dünyadaki sorunlara çözüm üreten ve bu anlamda da bölgesel ve küresel anlamda güçlü bir aktör olan Türkiye olma özelliğini artıracaktır. Allah birliğimizi artırsın, Türkiye'ye güç ve kuvvet versin."

Türkiye'nin en değerli meselesinin demokrasisi olduğunun altını çizen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Biz siyasi hareket olarak milletten başka bir sözün olmadığı, beşeri anlamda söz ve karar merciinin sadece millet olduğuna inanan bir topluluğuz. Bu anlamda da Türkiye'de bir taraftan ülkenin gelişmesi ve ilerlemesi için mücadele ederken esas itibarıyla vesayetler dönemini geride bırakmış olan bir siyasi hareketiz. İçerisinde bulunduğumuz haftanın başı biliyorsunuz 12 Eylül tarihiydi. 12 Eylül ile birlikte yine o eski vesayet dönemlerini bir kez daha hatırlamış olduk. Türkiye'nin darbeler geleneğini hatırlamış olduk. Çok şükür artık Türkiye'de bunlar geride kalmıştır. Ne darbe artık milletin zihninde ve gündeminde olacaktır ne de herhangi bir vesayet çevresi milletin kendisine vermediği hakkı, yetkiyi kullanarak milletin ensesinde boza pişirebilecektir. Söz de karar da milletindir ve bu anlamda hiçbir adım atmadan Türkiye yoluna devam ediyor. Bu kıymetli kazanımın farkında olarak yol alıyoruz. Bu anlamda da sandığı ve demokrasiyi önemli görüyoruz. İnşallah Haziran 2023'te yapacağımız seçimde milletimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçerek AK Parti'yi de birinci parti olarak Meclis'e göndererek Türkiye'de bu gidişatın devamına destek verecektir, teyit edecektir ve güç verecektir diye ümit ve temenni ediyoruz."

Kurtulmuş'a AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Fethan Baykoç, AK Parti İstanbul Milletvekilli Hasan Turan, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Habibe Öçal, Celalettin Güvenç, Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ahilik Hareketi derneği esnafa "siftah parası" bıraktı
YEREL HABERLER Ahilik Hareketi derneği esnafa "siftah parası" ...
Kahramanmaraş'ta trafik kazası tatbikatı yapıldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta trafik kazası tatbikatı yapıldı
Sevgi´yi öldürdüğü iddiasıyla yargılanan eşine beraat
YEREL HABERLER Sevgi´yi öldürdüğü iddiasıyla yargılanan eşine beraat
Kahramanmaraş'ta yapılacak EXPO 2023'e katılım için Tacikistan ile anlaşma imzalandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta yapılacak EXPO 2023'e katılım için ...
Kahramanmaraş'ta 45 arı kovanı sele kapıldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 45 arı kovanı sele kapıldı
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı ...
Devre mülk kirasını almaya gittiler, darp iddiasıyla şikayetçi oldular
YEREL HABERLER Devre mülk kirasını almaya gittiler, darp iddiasıyla ...
Kahramanmaraş'ta okula başlayan 2 bin 100 öğrenciye kırtasiye desteği
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta okula başlayan 2 bin 100 öğrenciye ...
Kahramanmaraş'ta okul bölgelerinde sürücüler uyarıldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta okul bölgelerinde sürücüler uyarıldı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.