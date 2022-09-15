AK Parti'li Kurtulmuş, Kahramanmaraş'ta sivil toplum kuruluşları buluşmasında konuştu:

KAHRAMANMARAŞ (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin bu coğrafyada küresel olarak oynanan oyunların farkında olduğunu belirterek "Türkiye bütün sorunların barışçıl bir şekilde çözülmesinden yanadır." dedi.

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığınca bir otelde düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması" programda konuşan Kurtulmuş, sivil toplum kuruluşlarının toplumun farklı kesimlerine daha rahat ulaşma ve halkın beklentilerinin belirlenerek çözüme kavuşturulması noktasında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Dünyanın ekonomik ve siyasi olarak uzun yıllardır yaşamadığı büyük sıkıntıların içerisinde olduğunu anlatan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bir taraftan işte Karadeniz'de devam eden Ukrayna-Rusya meselesi, diğer taraftan Uzak Doğu'da, Asya'da devam eden Amerika ile Rusya arasında Tayvan üzerinden gündeme gelen gerilimler. Diğer taraftan yine yıllardır yaşadığımız başta bizim coğrafyamız olmak üzere hemen Türkiye'nin güneyinden başlayarak Yemen'e kadar ulaşan o coğrafyadaki iç savaşlar, çatışmalar, gerilimler, terör örgütlerinin ortaya koymuş olduğu birtakım çatışma ortamları, Afrika'daki gerilimler, Asya'daki gerilimler, Doğu Akdeniz'de petrol ve hidrokarbon arama faaliyetleri bakımından yaşanan gerilimler, yine Türkiye olarak baktığımız zaman Ege'de Yunanistan üzerinden Türkiye'nin köşeye sıkıştırılması çabaları. Balkanlar'da yeni denklemlerin ortaya çıkarılması ve yeni gerilim alanları içerisinde birtakım çatışma alanlarının yaratılma çabaları. Aynı şekilde Kafkaslar'da görüyorsunuz. Ermenistan yeniden Azerbaycan'a saldırarak bizim orada oluşturmaya çalıştığımız güven ve istikrarı bozucu adımlarını atmaya çalışıyor. Orada Kafkaslar'da özellikle Güney Kafkasya'da yaşanan birtakım gelişmeler. Bütün bunların hepsine baktığınız zaman, dünyanın hemen hemen her yerinde büyük güçlerin dünyadaki küresel mücadelenin kendilerini merkezi olarak gören güçlerin belki de son on yıllar boyunca göze alamadıkları gerilimleri, çatışmaları gündeme getirdiğini görüyoruz. Rusya'nın, Çin'in, ABD'nin, Avrupa'nın ve diğer bazı aktörlerin küresel ölçekte bir hesaplaşma, küresel ölçekte bir mücadele ortaya koyduğu bu dönemde aslında yaşananlar hem siyaseten hem ekonomik olarak dünyada verilen hakimiyet mücadeleleridir. Bu hakimiyet mücadelelerinin verildiği coğrafi alanların hemen hemen tamamının orta noktasında da Türkiye vardır."

Türkiye'nin bu coğrafyada güçlü bir şekilde ayakta durmaktan hatta koşar adım ilerlemekten başka hiçbir şansının bulunmadığını vurgulayan Kurtulmuş, yaşanan bu süreçte birlik ve beraberlik içerisinde milli istikamet tayin etmenin şart olduğunu dile getirdi.

Kurtulmuş, Türkiye'nin iç ve dış politikada güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini hatırlatarak son zamanlarda yakalanan bu ivmenin önemli ve hayati olduğunun altını çizdi.

Yaşanan ekonomik krizle ilgili Hükümetin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde bir numaralı önceliğinin "tezgahı dağıttırmamak" olduğunu anlatan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Türkiye bir taraftan ekonomik büyümesini devam ettirirken büyümeyi de adil ve hakkaniyetli vatandaşımızla bu süreci geçirebilmek için her türlü desteği ortaya koyabilmektedir. Türkiye bu süre içerisinde yine kendi ekonomik gücünü artırabilmek için başta doğalgaza bağımlılığı ortadan kaldırabilmek için biliyorsunuz Akdeniz ve Karadeniz'de doğalgaz arama faaliyetlerini sürdürüyor. İnşallah en kısa zamanda Karadeniz'de bulunduğu gibi Akdeniz’de de doğalgaz kaynakları bulunarak Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı ortadan kalkacaktır. Yine aynı şekilde bu süreç içerisinde Türkiye özellikle savunma sanayisindeki gelişmelerine çok büyük büyük bir şekilde ivme kazandırmış yaklaşık yüzde 75-80 seviyelerinde yerlilik oranlarına ulaşarak dünya savunma sanayisi liginde parmakla gösterilen ülkelerden birisi haline gelmiştir. "

Kurtulmuş, Türkiye'nin dünyadaki gelişmelere asla kayıtsız kalmayan ve çözüm üreten bir ülke olduğunu anımsatarak bunun için Ukrayna ve Rusya arasındaki savaştaki arabuluculuk hamlesine bakılmasının yeterli olacağını söyledi.

ABD ve bazı ülkelerin savaşın bitmesini istemediği için barış ortamın sağlanamadığını belirten Kurtulmuş, "Gıda krizinin çözülmesi için Ukrayna ve Rusya'dan tahılların dünya piyasalarına çıkarılabilmesi için her türlü sorumluluğu Türkiye yerine getirdi. Şu an da merkezi ve koordinasyonu İstanbul'da olan bir tahıl koridoru açıldı, dünya piyasalarına da bu anlamda bu tahıl arz edilmiş oluyor. Türkiye bölgesindeki ve dünyadaki bütün olaylarda aktif ve gerçekten çözüm üreten bir ülke. Türkiye kendisinin milli menfaatlerini sonuna kadar korumak için mücadele eden bir ülkedir." diye konuştu.

- Yunanistan'a tavsiyede bulundu

Bazı kesimlerin büyüyen Türkiye'nin başına bazı badireler açmak istediğini, Ege'de Yunanistan üzerinden Türkiye'yi bloke etmek, Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak isteyenler olduğuna işaret eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Türkiye bu coğrafyada küresel olarak oynanan oyunların farkındadır. Türkiye bütün sorunların barışçıl bir şekilde çözülmesinden yanadır. Bu amaçla da herhangi bir şekilde ortaya konulacak ve Türkiye'yi taciz edecek bu girişimlerin Yunanistan'a hiçbir fayda sağlamayacağını biliyoruz ve buradan da komşu bir ülke, hem de sınırdaşımız bir ülke olarak Yunanistan'a şu tavsiyede, şu teklifte bulunuyoruz. Türkiye Yunanistan arasındaki sorunlar evet otururuz, konuşuruz çözeceklerimizi çözeriz, çözemediklerimizi de komşuluk ilişkileri içerisinde bunları çözmek için gayret sarf ederiz. Aman ha sakın ha birilerinin sırtınızı sıvazlamasına kanmayın, birilerinin sırtını sıvazlayıp ortaya atanların daha sonra o ülkeleri nasıl bir şekilde yalnız bıraktığının onlarca örneği vardır. En son örneğini de Ukrayna'da görüyoruz."



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