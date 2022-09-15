Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu sevkiyatına yönelik çalışma başlattı.

Gaziantep-Kahramanmaraş kara yolunda önlem alan ekipler, E.A. ve V.B'yi uyuşturucu sevkiyatı sırasında suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin üst ve araçlarındaki aramalarda, bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de şüphe üzerine durdukları H.C'nin üst aramasında bir miktar uyuşturucu buldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.