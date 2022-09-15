Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İsmet Paşa Mahallesi Yeni Hükümet Bulvarı'nda karşılaşan M.D. ile H.A arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.A. silahla yaralandı.

Ağır yaralanan H.A, arkadaşları tarafından götürüldüğü özel bir hastanede yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, olay yerinden araçla kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, kavga ve H.A'nın silahla yaralanması, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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