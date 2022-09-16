Kahramanmaraş'taki silahlı kavgaya ilişkin bir şüpheli tutuklandı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün İsmet Paşa Mahallesi Yeni Hükümet Bulvarı'nda bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin soruşturma başlattı.

Cinayet şüphelisi M.D'nin kız arkadaşı H.G. ile Onikişubat ilçesine bağlı kırsal Ilıca Mahallesi'ne kaçtığını belirleyen ekipler, jandarmanın da desteğiyle operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan M.D. ve H.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan M.D. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, H.G. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş'ta dün alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada yaralanan H.A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, şüpheli M.D. olayın ardından aracıyla kaçmıştı.

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