AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Kahramanmaraş'ta havuz açılışında konuştu:

KAHRAMANMARAŞ (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "20 sene oldu, biz ikinci 20 seneye hazırlanıyoruz, niye? Çünkü bu görevi ben almıyorum, bu görevi millet veriyor." dedi.

Ünal, Kahramanmaraş ziyaretleri kapsamında Onikişubat Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu açılış töreninde yaptığı konuşmada, aynı millete, aynı bayrağa, aynı devlete, aynı vatana sadakatle bağlı olan herkes ile kardeş olduklarını belirtti.

Devletin polisine “katil” diye bağıran ama terör örgütü PKK'ya katil diyemeyenlerin kusura bakmaması gerektiğini vurgulayan Ünal, "Onlarla sonuna kadar kutuplaşmaya devam edeceğiz kardeşlerim. 'Devlet katildir. Hem de seri katildir' diyenlerle sonuna kadar kutuplaşmaya devam edeceğiz. Yasa tanımayan, hukuk tanımayan bu ülkenin bürokratını itaatsizliğe çağıran, 'borçlarınızı ödemeyin' diyen ve adeta yasalara karşı çıkma çağrısı bulunanlarla da sonuna kadar kutuplaşacağız." diye konuştu.

Ünal, AK Parti'nin en büyük derdinin Türkiye olduğuna işaret ederek, millet yetki verdiği sürece görevlerini icra etmeye devam edeceklerini söyledi.

AK Parti iktidarları döneminde son 20 yıldır ülkeye ciddi hizmetler yapıldığının altını çizen Ünal, "Millet bize bu görevi vermiş bu millet bu görevi verdiği sürece biz bu işi yapacağız. 20 sene oldu, biz ikinci 20 seneye hazırlanıyoruz, niye? Çünkü bu görevi ben almıyorum, bu görevi millet veriyor. Bu millet bana ne kadar görev verirse ben bu milletin hizmetkarı olduğum için son nefesime kadar tabii ki bu aziz millete hizmetkar olacağım. O yüzden bunlar iktidar miktidar beklemesinler, bu millet bunları bu kafayla iktidar etmez." ifadelerini kullandı.

Açılışa Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti milletvekilleri Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal, Habibe Öçal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve vatandaşlar katıldı.









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