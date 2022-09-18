Kahramanmaraş'ta traktör ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ta traktör ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

AA

Kahramanmaraş'ta traktör ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde traktör ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 5 kişi yaralandı.

Hasan O. yönetimindeki 47 AR 418 plakalı traktör ile 33 MA 5889 plakalı hafif ticari araç, Pazarcık- Malatya kara yolunun 10. kilometresinde çarpıştı.

Kazada sürücüler ile traktördeki yolcular Seher O, Doğan U. ve Elif U. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cinsel istismara uğrayan çocuğun annesi: Çocuğumun ağzı halen anne sütü kokuyor
YEREL HABERLER Cinsel istismara uğrayan çocuğun annesi: Çocuğumun ...
Kahramanmaraş'ta şehit ve gazi çocukları sinema etkinliğinde buluştu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta şehit ve gazi çocukları sinema ...
Kahramanmaraş'ta taciz iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta taciz iddiasıyla gözaltına alınan ...
Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki gencin bulunması için çalışma başlatıldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki gencin bulunması için ...
'Öğretmenim' deyip, kız çocuğuna araçta istismarda bulunan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER 'Öğretmenim' deyip, kız çocuğuna araçta istismarda ...
AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Kahramanmaraş'ta gençlik merkezi açılışında konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Kahramanmaraş'ta ...
AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Kahramanmaraş'ta havuz açılışında konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Kahramanmaraş'ta ...
Kahramanmaraş'taki silahlı kavgaya ilişkin bir şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'taki silahlı kavgaya ilişkin bir ...
AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Kahramanmaraş'ta konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Kahramanmaraş'ta ...
Kahramanmaraş'ta 1 kişinin öldüğü silahlı kavga kamerada (2)
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 1 kişinin öldüğü silahlı kavga ...
Kahramanmaraş'ta 1 kişinin öldüğü silahlı kavga kamerada
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 1 kişinin öldüğü silahlı kavga ...
AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, canlı yayında soruları yanıtladı:
YEREL HABERLER AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, canlı yayında ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.