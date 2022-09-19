Kahramanmaraş'ta 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ve Çağlayancerit ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Afşin Hükümet Konağı'nda düzenlenen törene, Kaymakam Ahmet Can Pınar, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven kamu kurumu temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Tören, Afşin Kaymakamlığı tarafından gaziler onuruna yemek programının ardından sona erdi.



Törene, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Gümüşay, İlçe Emniyet Müdürü Hamdi Karakuz, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve gaziler katıldı.

- Çağlayancerit

Çağlayancerit Hükümet Konağı'ndaki törende, Kaymakam Vekili Mustafa Hamit Kıyıcı, Belediye Başkanı Hanefi Sarıaltun tarafından Atatürk büstüne çelenk bırakıldı.

Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.



Törene, daire amirleri, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar katıldı.



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