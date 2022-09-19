Kahramanmaraş'ta kayıp olarak aranan 14 yaşındaki çocuk Mersin'de bulundu

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde kayıp olarak aranan 14 yaşındaki çocuk, jandarma ekiplerince Mersin'de bulunarak ailesine teslim edildi.

Kırsal Beyoğlu Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Sefa Kurt'un yakınları, cumartesi sabah çocuklarını yatağında bulamayınca mahalle sakinlerinin de desteğiyle ormanlık alanda arama yaptı.

Yaklaşık 12 saat süren aramanın ardından bir sonuca ulaşamayan aile, jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Ormanlık alanda arama yapan ekipler, çocuğun şehir dışına çıkma ihtimali üzerine bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak durumu çevre illere de bildirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocuğun Adana'da bir hastanenin acil servisinde muayene olduğu bilgisine ulaştı.

Araştırmalarını bu bölgeye yoğunlaştıran ekipler, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ile yapılan koordineli çalışmayla çocuğu Mersin-Antalya kara yolunun Aydıncık ilçesi yakınlarında yürürken buldu.

Ekipler, sağlık durumu iyi olan çocuğu ailesine teslim etti.

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