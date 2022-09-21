Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır, Kahramanmaraş'ta basın mensuplarıyla buluştu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Kahramanmaraş'ta basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Kentteki bir pastanede basın mensuplarıyla bir araya gelen Çayır, partisinin 2023 seçimleriyle ilgili çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Teşkilatlanma çalışmalarını hızla sürdürdüklerini ve 2023 seçimlerine girebileceklerini belirten Çayır, "Biz mevcut durumda seçime girebiliyoruz. 8 ay içerisinde 71 ilde kuruluşlarımızı tamamladık. 30 Ekim'de Ankara'da kongremizi yapacağız. Oraya da yoğun bir katılım bekliyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de biz parti olarak kendi adayımızı çıkaracağız. Bunu da kongre sonrası arkadaşlarımızla birlikte istişare ederek adayımızı da duyuracağız." dedi.



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