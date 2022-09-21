Göksun'da asfalt ve parke taşı çalışmaları sürüyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Göksun ilçesinde asfalt, yama ve parke taşı çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Göksun ilçesinde bozulan ve deforme olan yolların yenilenmesine yönelik asfalt, yama ve kilit parke taşı çalışmaları yapıyor.

Kömürköy Mahallesi'ne bağlı Kötühatice mevkiine ulaşım sağlayan arterde başlatılan sıcak asfalt yama uygulamaları ile Mürselköy ve Göynük mahallelerinde ulaşım sağlayan arterlerde gerçekleştirilen sathi kaplama çalışmalarını tamamlayan ekipler, Kireçköy ve Arslanbeyçiftliği mahallelerindeki parke taşı döşeme işlemleri devam ediyor.



Öte yandan Ericek ve Tombak grup yolunun da başlatılan genişletme çalışmaları sona erdi.





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