Kahramanmaraş'ta 16 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, "dolandırıcılık" suçundan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan F.Ü'nün kent merkezinde saklandığı adresi tespit etti.
Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.