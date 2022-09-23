Kahramanmaraş'ta yapımı tamamlanan köprü trafiğe açıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve şehrin iki yakasını birleştiren İmran Kılıç Köprüsü trafiğe açıldı.



Belediye tarafından ulaşım master planı çerçevesinde yatırım programları arasında yer alan ve bir süredir yapımı devam eden İmran Kılıç Köprüsü ve Bulvarı'nın bugün asfalt serimi tamamlandı. 150 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen ve batı mahalleleri ile şehir merkezi arasındaki ulaşımı yarı yarıya kısaltan, 210 metre uzunluğundaki köprü, 5 kilometre uzunluğundaki bulvar ile birlikte bugün araç trafiğine açıldı.

Gazeteciler ile birlikte bulvar üzerinde incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Burası bizim yeni yerleşim alanımızı oluşturuyor. Tekke rezerv konutları ve TOKİ konutları da Önsen bölgesine inşa ediliyor. Dolayısıyla bu bölgemiz ileride en az 150 bin nüfusu barındıracak. Artan nüfus dolayısıyla Önsen bölgesine ulaşım sağlayan bu köprü ve bulvarımızın önemi daha da artıyor." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.