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Kahramanmaraş'ta kurulan "teknolojik tesis" bölge cevizinin marka değerini artıracak

AA

Kahramanmaraş'ta kurulan "teknolojik tesis" bölge cevizinin marka değerini artıracak

KAHRAMANMARAŞ (AA) - TUNAHAN AKGÜN - Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesine kurulan modern ceviz işleme ve paketleme tesisi bölgede yetiştirilen cevizin marka değerini artıracak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın destekleriyle Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansının (DOĞAKA) Güdümlü Projesi kapsamında Çağlayancerit Ceviz Üreticileri Birliği Kooperatifince 2 yıl önce yapımına başlanan Çağlayancerit Cevizi İşleme ve Paketleme Tesisi tamamlandı.

Bin 410 metrekaresi kapalı olmak üzere yaklaşık 14 bin metrekareden oluşan tesiste ilk etapta 15 kişi istihdam edilmesi planlanıyor. Güncel bedeli 17 milyon 700 bin lira olan ve son teknolojik cihazlarla donatılan tesisin saatte 4 ton ceviz soyma kapasitesi bulunuyor.

Soyma, kurutma, boylama, kırma ve ambalajlama ünitelerinin bulunduğu tesis, coğrafi tescilli Çağlayancerit cevizi ile çevre illerde yetiştirilen cevizlerin dünya pazarına sunulmasına güç katacak.

Çağlayancerit Ceviz Üreticileri Birliği Kooperatifi Başkanı Mehmet Kekil, AA muhabirine, ilçelerinin ceviz üretimiyle Türkiye'de ön plana çıktığını dile getirdi.

İlçede bu yıl 10 bin ton ceviz rekoltesinin hedeflendiğini ve gün geçtikçe ceviz üretimin arttığını ifade eden Kekil, "Cevizimiz coğrafi işaret tescili alan bir ürün. Yüzde 69 yağ oranı var. Kalitesi ve değeri buradan çıkıyor. Bir tek cevizi kırıyorsunuz yüzde 45’i kabuk yüzde 55’i iç oranı çıkıyor. Yağ oranı, aroması ve iç oranıyla Çağlayancerit cevizimiz Türkiye'de yerli cevizler içerisinde birinci derece kaliteli olduğunu uzmanlar söylüyor." diye konuştu.

- Bölgeye hitap edecek

Kekil, cevizin ilçenin en önemli gelir kaynaklarından biri olduğunu ve bölgede çok ciddi şekilde ceviz potansiyelinin bulunduğunu söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının destekleriyle Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansının (DOĞAKA) Güdümlü Projesi kapsamında ilçeye ceviz işleme ve paketleme tesisinin kurulduğunu ve tesisin açılışa gün saydığını ifade eden Kekil, şöyle devam etti:

"İlçemizin ceviz potansiyelini kurumsal kimlik adı altında işleyip pazarlamak için büyük bir fırsat oldu. İnşallah bu fırsatı değerlendirerek çiftçilerimize ürettiği ürünün karşılığını inşallah sağlamaya çalışacağız. Bu tesis yaklaşık 2 yıl önce ihaleye çıkıldığında 8 milyon lirayla ihale ettik. Şu anda bu tesisi yeni kuracak olsak yaklaşık 18 milyon liraya mal oluyor. İnşallah bu tesisimizde çiftçi cevizi yeşil kabuklu olarak getirip havuza dökecek, çayını ve kahvesini içecek cevizi yeşil kabuktan soyularak, kurutularak, kalibrelere ayrılarak, isterse kırılarak paket halinde çiftçimize sunacağız. İstediği yerde istediği fiyata satabilecek. Bu tesis sadece Çağlayancerit ilçemize hitap edecek bir tesis değil, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Adana, Hatay, Osmaniye bu çevre illerdeki tüm ceviz üretici çiftçilerimize hitap edecek. Üretilen cevizleri işletilecek bir tesis.

Biz Çağlayancerit cevizini sadece iç tüketimde değil, yurt dışına ihraç etmeyi planlayarak böyle bir tesis yaptık. İnşallah bundan sonra Çağlayancerit cevizimiz dış piyasada da pazar bulacak. Bugüne kadar bizim cevizimiz yurt dışına tedarikçi firmalar aracılığıyla ihraç ediliyordu. Bu tesisin kurulmasıyla Çağlayancerit cevizimizi kooperatif aracılığıyla kendimiz ihraç edeceğiz."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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