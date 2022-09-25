Kahramanmaraş'ta 21. Geleneksel Bertiz Boyalı Güreş Festivali düzenlendi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından 21. Geleneksel Bertiz Boyalı Güreş Festivali düzenlendi.

Bertiz Boyalı Güreş Er Meydanı'nda minik, büyükler ve köy güreşleri kategorilerinde düzenlenen müsabakalara 685 sporcu katıldı.

Cazgırların sunumlarıyla renk kattığı şampiyonada minikler kategorisinde 30 kiloda İbrahim Efe Ünaldı, 35 kiloda Cuma Hanolçi, 40 kiloda Hasan Dağlı, 45 kiloda Mert Semih Ünalan, 50 kiloda Emirhan Demir, 55 kiloda Rıfat Karaoğlan birinci oldu.

Büyükler kategorisinde 60 kiloda Ahmet Gızır, 65 kiloda Hakan Kazcı, 70 kiloda Ertuğrul Kahveci, 75 kiloda Mikail Topal, 80 kiloda Nuri Temur, 90 kiloda Fatih Karataş birinci sırayı elde ederken finalde rakibi İsa Göçen'i yenen Doğan Uzun başpehlivan oldu.

Köy güreşleri kategorisinde ise 60 kiloda Halis Kurt, 70 kiloda Halil Çınar, 80 kiloda Sadullah Kaydı, 90 kiloda Burhan Kaydı şampiyon olmayı başarırken finalde rakibi İbrahim Avcı'yı mağlup eden Faruk Bal da başpehlivan oldu.

Müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkan Vekili Şahin Hopur, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ile katılımcılar tarafından verildi.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkan Vekili Şahin Hopur, törende yaptığı konuşmada, festivalin yüksek izleyici ve sporcu katılımıyla gerçekleştiğini belirtti.

Türkiye'nin çeşitli kentlerinden sporcuların müsabakalara katıldığını dile getiren Hopur, "Bu kalabalık ve bu sporcu yoğunluğu bizi çok mutlu etti. Türkiye'nin her yerinden burada güreşçi var. Son yılların en muhteşem, güzel, yoğun ve en ilgi gören güreşleri oldu. İnşallah bundan sonraki yıllarda da geleneksel hale gelen Bertiz Boyalı Güreş Festivali bu kalabalıkla devam eder." diye konuştu.

Hopur, Boyalı Mahallesi'ne güreş sahası yaptırarak geleneksel Türk güreşine destek olan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay'a da teşekkür etti.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay da Geleneksel Bertiz Boyalı Güreş Festivali'nin 21'ncisini yoğun katılımla gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Kentin güreş sporuna meyilli olduğunu ifade eden Okay, ata sporu güreşe belediye olarak her zaman destek olduklarını sözlerine ekledi.



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