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7. Çağlayancerit Ceviz ve Kültür Festivali, Simge Sağın konseriyle sona erdi

AA

7. Çağlayancerit Ceviz ve Kültür Festivali, Simge Sağın konseriyle sona erdi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde düzenlenen 7. Çağlayancerit Ceviz ve Kültür Festivali, şarkıcı Simge Sağın'ın konseriyle son buldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Çağlayancerit Belediyesi iş birliğinde 24 Eylül'de Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu'nda başlayan etkinlik, birçok etkinlikle binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Festivalin son gününde yarışmalar, paneller, konserler gerçekleştirildi, bölgede yetiştirilen cevizler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Stadyum alanının yanına kurulan stantlarda kamu kurumları hazırladıkları çeşitli yöresel lezzetleri ikram etti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, Simge Sağın'ın verdiği konserle sona erdi.

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