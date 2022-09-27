Kahramanmaraş'ta gasp iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta internet üzerinden tanıştığı kadının cep telefonu ve parasını gasbettiği iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin, internet üzerinden tanıştığı İ.Y. tarafından çağrıldığı adreste 3 kişi tarafından gasbedildiği, 2 cep telefonunun çalındığı ve kredi kartından yüklü miktarda başka hesaplara para transferi yapıldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Polis ekiplerince, olayla ilgili İ.Y, B.Y. ve A.S. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst ve ikametlerinde yapılan aramada, mağdur kişiye ait kimlik, kredi kartı, 2 cep telefonu ve bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.





















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