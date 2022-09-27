Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmaları sürüyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda şüpheli F.Y'nin adresine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan F.Y, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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