Kahramanmaraş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, "hırsızlık" suçundan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ö.D'nin kent merkezinde saklandığı adresi tespit etti.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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