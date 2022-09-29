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Kahramanmaraş'taki Sır Barajı çevresindeki doğal güzellikler turizme kazandırılacak

AA

Kahramanmaraş'taki Sır Barajı çevresindeki doğal güzellikler turizme kazandırılacak

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta Ceyhan Nehri üzerine kurulu olan Sır Barajı'nın turizme kazandırılmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Kent merkezine 15 kilometre uzaklıkta yer alan Sır Barajı'nın çeşitli uzantılarında yer alan vadi, sarp kayalıklar, mağaralar ve çeşitli doğal güzellikler ziyaretçilerine seyrine doyum olmayan manzara sunuyor.

Başkonuş Sır Göleti Turizm Geliştirme Kooperatifi tarafından düzenlenen tekne turu kapsamında gazeteciler doğa manzaralarını görüntüledi.

Kooperatif Başkanı Bilal Başkonuş, 2015 yılında kurulan kooperatiflerinin amacının insanları su ile kaynaştırmak ve bölgedeki doğal güzelliklere dikkati çekmek olduğunu söyledi.

Başkonuş, tüm vatandaşları tekne turları kapsamında çeşitli etkinliklerin de yapılabileceği Sır Barajı'ndaki doğal güzellikleri görmeye davet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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