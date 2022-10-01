GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta tır ile çarpışan traktörün sürücüsü öldü

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, tırla çarpışan traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
İsmet C. (34) idaresindeki 33 AHK 014 plakalı tır, Kahramanmaraş-Osmaniye kara yolu Beyoğlu Mahallesi girişinde, Ejder O'nun (71) kullandığı 46 AEK 600 plakalı traktörle çarpıştı.
Ağır yaralanan traktör sürücüsü Ejder O, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Türkoğlu Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edildi. Ejder O, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.