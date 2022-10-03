Kahramanmaraş'ta düğünde silahla havaya ateş açan zanlı yakalandı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düğünde silahla havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nadır Mahallesindeki bir düğünde silahla havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine bölgede çalışma başlattı.

Söz konusu adrese giden ekipler yaptıkları incelemede, düğünde havaya ateş açtığı belirtilen şüphelinin aracını Altaş Mahallesi'nde durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, bagaj bölümünde 3 kurusıkı tabanca, 2 pompalı tüfek ve kurusıkı tabancalara ait 55 fişek ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.







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