Kahramanmaraş'ta Türk Kızılay üyeleri, sağlıklı yaşam için yürüdü

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Türk Kızılay Kahramanmaraş şubesi üyeleri ve gönüllüleri, sağlıklı yaşama dikkati çekmek için "Dünya Yürüyüş Günü" kapsamındaki etkinliğe katıldı.

Trabzon Bulvarındaki İl Müftülüğü binası önünde bir araya gelen Kızılay üyeleri ve gönüllüler, "sağlığa yürüyoruz" sloganıyla Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

Vatandaşların da katıldığı yürüyüşün ardından katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Burada gazetecilere açıklama yapan Türk Kızılay Kahramanmaraş Şubesi Kadın Teşkilat Başkanı Fatma Deveboynu, bu yürüyüşte sağlıklı yaşam için beslenme ve hareketin önemine dikkati çektiklerini belirtti.

Deveboynu, etkinliğe destek veren kurum ve kuruluşlar ile yürüyüşe katılım sağlayan herkese teşekkür etti.









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