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Kahramanmaraş'ta kurum müdürlerinden KSÜ Rektörü Prof. Dr. Yasım'a hayırlı olsun ziyareti

AA

Kahramanmaraş'ta kurum müdürlerinden KSÜ Rektörü Prof. Dr. Yasım'a hayırlı olsun ziyareti

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Bilir, İl Göç İdaresi Müdürü Burak Yolcuoğlu, SGK İl Müdürü Harun Akbalaban ile DHMİ Havalimanı Müdürü Durmuş Ali Kaya, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

KSÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, rektörlük binasında gerçekleşen ziyarette, kurum müdürleri bir süre önce KSÜ Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Yasım'a hayırlı olsun temennisinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yasım da Kahramanmaraş'ın bütün kurum, kuruluşlarıyla güçlü iletişim ve işbirliği içerisinde olmasının gerekliliğini kaydetti.


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