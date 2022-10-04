Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta sağlıklı yaşam için yürüyüş yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta sağlıklı yaşam için yürüyüş yapıldı

AA

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta sağlıklı yaşam için yürüyüş yapıldı

ŞANLIURFA/KAHRAMANMARAŞ (AA) - Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta "Dünya Yürüyüş Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Kahramanmaraş'ta okul öğrencileri, sağlıklı yaşama dikkati çekmek için İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Dünya Yürüyüş Günü" kapsamındaki etkinliğe katıldı.

Necip Fazıl Kültür Merkezi önünde bir araya gelen İl Sağlık Müdürlüğü personeli ile okul öğrencileri, "Her gün 10 bin adım" sloganıyla Aliya İzzet Begoviç Parkı'na kadar yürüdü.

Öğretmenlerin ve vatandaşların da katıldığı yürüyüşün ardından katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz, Dünya Yürüyüş Günü kapsamında paydaş kurumlarla birlikte etkinlik düzenlediklerini dile getirdi.

Sağlıklı yaşam için beslenme ve hareketin önemine dikkati çeken Öksüz, "Her gün daha çok oturuyoruz, daha çok oturarak çalışıyoruz. Fiziksel aktivitelerimiz kısıtlanıyor. Bunun sonucunda dünyada obezite, diyabet ve kalp rahatsızlıklarına bağlı hastalıklar ile diğer kronik hastalıklar artmakta. Buda fiziksel, mental ve ekonomik olarak dünyaya büyük yük getirmekte. Bu hastalıklar aslında önlenebilir ölüm nedenleri arasında yer almaktadır. Fiziksel aktiviteyi daha çok arttırarak, aslında bu yürüyüş günündeki yürüyüşü her güne yayarak, her gün hareketli yaşamayı bir davranış biçimi haline getirerek, kendi gündelik hayatımıza sokarak bu kronik hastalıklardan kurtulmak ve önlenebilir ölüm nedenleri de ekarte etmek istiyoruz." diye konuştu.

Öte yandan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı.

Etkinlik kapsamında Trabzon Bulvarı'nda başlayan yürüyüş, Atatürk Meydanı'nda sona erdi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, amatör kulüplerin ülkedeki sporun kalkınmasında önemli bir rol oynadığını belirterek gençleri kötü alışkanlıklardan koruma adına spora yönlendiren amatör spor yöneticilerine teşekkür etti.

Programa Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, sporcular, dernek üyeleri ve öğrenciler katıldı.

- Şanlıurfa

Türk Kızılay Şanlıurfa Şubesi tarafından sağlıklı yaşama dikkati çekme amacıyla gerçekleştirilen yürüyüş Abide Park'tan başladı, Rabia Meydanı'nda sona erdi.

Yürüyüşe, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çevredeki vatandaşlar da destek verdi.

Yürüyüş sonunda katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş'ta kurum müdürlerinden KSÜ Rektörü Prof. Dr. Yasım'a hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta kurum müdürlerinden KSÜ Rektörü Prof. ...
Kahramanmaraş'ta evin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta evin bahçesine devrilen otomobilin ...
Kahramanmaraş'ta Türk Kızılay üyeleri, sağlıklı yaşam için yürüdü
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta Türk Kızılay üyeleri, sağlıklı yaşam ...
Kahramanmaraş'ta düğünde silahla havaya ateş açan zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta düğünde silahla havaya ateş açan ...
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan ...
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli ...
12. Uluslararası Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası sona erdi
YEREL HABERLER 12. Uluslararası Elbistan Ultramaraton Türkiye ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.