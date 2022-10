Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta sağlıklı yaşam için yürüyüş yapıldı

ŞANLIURFA/KAHRAMANMARAŞ (AA) - Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta "Dünya Yürüyüş Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.



Kahramanmaraş'ta okul öğrencileri, sağlıklı yaşama dikkati çekmek için İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Dünya Yürüyüş Günü" kapsamındaki etkinliğe katıldı.

Necip Fazıl Kültür Merkezi önünde bir araya gelen İl Sağlık Müdürlüğü personeli ile okul öğrencileri, "Her gün 10 bin adım" sloganıyla Aliya İzzet Begoviç Parkı'na kadar yürüdü.

Öğretmenlerin ve vatandaşların da katıldığı yürüyüşün ardından katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz, Dünya Yürüyüş Günü kapsamında paydaş kurumlarla birlikte etkinlik düzenlediklerini dile getirdi.

Sağlıklı yaşam için beslenme ve hareketin önemine dikkati çeken Öksüz, "Her gün daha çok oturuyoruz, daha çok oturarak çalışıyoruz. Fiziksel aktivitelerimiz kısıtlanıyor. Bunun sonucunda dünyada obezite, diyabet ve kalp rahatsızlıklarına bağlı hastalıklar ile diğer kronik hastalıklar artmakta. Buda fiziksel, mental ve ekonomik olarak dünyaya büyük yük getirmekte. Bu hastalıklar aslında önlenebilir ölüm nedenleri arasında yer almaktadır. Fiziksel aktiviteyi daha çok arttırarak, aslında bu yürüyüş günündeki yürüyüşü her güne yayarak, her gün hareketli yaşamayı bir davranış biçimi haline getirerek, kendi gündelik hayatımıza sokarak bu kronik hastalıklardan kurtulmak ve önlenebilir ölüm nedenleri de ekarte etmek istiyoruz." diye konuştu.

Öte yandan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı.

Etkinlik kapsamında Trabzon Bulvarı'nda başlayan yürüyüş, Atatürk Meydanı'nda sona erdi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, amatör kulüplerin ülkedeki sporun kalkınmasında önemli bir rol oynadığını belirterek gençleri kötü alışkanlıklardan koruma adına spora yönlendiren amatör spor yöneticilerine teşekkür etti.

Programa Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, sporcular, dernek üyeleri ve öğrenciler katıldı.

- Şanlıurfa

Türk Kızılay Şanlıurfa Şubesi tarafından sağlıklı yaşama dikkati çekme amacıyla gerçekleştirilen yürüyüş Abide Park'tan başladı, Rabia Meydanı'nda sona erdi.

Yürüyüşe, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çevredeki vatandaşlar da destek verdi.

Yürüyüş sonunda katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.





