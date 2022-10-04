Onikişubat Belediyesi temizlik araç filosunu genişletti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Onikişubat Belediyesi temizlik araç filosunu genişletti

AA

Onikişubat Belediyesi temizlik araç filosunu genişletti

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta Onikişubat Belediyesi kentteki temizlik işlerinde kullanılmak üzere filosuna 60 araç kattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmesi adına temizlik filosuna 18 büyük, 18 küçük çöp aracı, 2 büyük, 4 küçük tamperli araç, 10 mobil müdahale aracı, 2 çöp kovası yıkama aracı, 2 süpürge aracı ile 4 iş makinasının dahil edildiği belirtildi.

Araçların dış giydirmelerinde EXPO 2023'e dair dikkat çeken görsellerin yer aldığı belirtilen açıklamada araçların sahada kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, belediye olarak asli görevlerinden birinin çevre temizliği olduğunu belirtti.

Hizmete yeni alınan araçların kente hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunan Mahçiçek, "Bu araçları sorumlulukla hareket ederek kullanmalıyız. Kendi aracımız olsa belki daha rahat kullanırız ama 450 bin kişinin emanetine sahip çıkmak hassasiyetiyle bu araçları şoför arkadaşlarımızın kullanacağına, sahip çıkacağına ve bakımlarını zamanında yapacağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta sağlıklı yaşam için yürüyüş yapıldı
YEREL HABERLER Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta sağlıklı yaşam için ...
Kahramanmaraş'ta kurum müdürlerinden KSÜ Rektörü Prof. Dr. Yasım'a hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta kurum müdürlerinden KSÜ Rektörü Prof. ...
Kahramanmaraş'ta evin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta evin bahçesine devrilen otomobilin ...
Kahramanmaraş'ta Türk Kızılay üyeleri, sağlıklı yaşam için yürüdü
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta Türk Kızılay üyeleri, sağlıklı yaşam ...
Kahramanmaraş'ta düğünde silahla havaya ateş açan zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta düğünde silahla havaya ateş açan ...
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan ...
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli ...
12. Uluslararası Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası sona erdi
YEREL HABERLER 12. Uluslararası Elbistan Ultramaraton Türkiye ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.