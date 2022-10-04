Kahramanmaraş'ta bulvar ve yollarda bakım ve onarım çalışması sürüyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin kent genelindeki bulvar ve yollarda bakım ve onarım çalışmaları sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Göksun ilçesindeki Ayhan Taner Ekici Bulvarı'nda yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda deforme olan yaya yolları bazalt ve bordür çalışması yaptı.

Ekipler, kent genelinde deforme olan, altyapısı eskimiş ve kaldırımları kullanılamaz hale gelen bütün cadde ve sokaklarda çalışma yürütüyor.

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