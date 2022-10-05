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Kahramanmaraş'ta öğrenciler Kırksu Vadisi'ni temizledi

AA

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde doğaseverlerin uğrak yeri olan Kırksu Vadisi'nde öğrenciler tarafından çevre temizliği yapıldı.

Kahramanmaraş'ta öğrenciler Kırksu Vadisi'ni temizledi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde doğaseverlerin uğrak yeri olan Kırksu Vadisi'nde öğrenciler tarafından çevre temizliği yapıldı.

Andırın Kaymakamlığı tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında bir araya gelen okul öğrencileri, çevredeki plastik, cam ve metal atıkları topladı.

Toplanan çöpler belediye ekiplerince bölgeden uzaklaştırıldı.

Programda konuşan Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Andırın İlçe Kaymakam Vekili Cuma Emeç, Kırksu Vadisi'nin tabiatına hayran olduğunu dile getirdi.

Öğrencilerin kentin doğal güzelliklerine sahip çıkması gerektiğini ifade eden Emeç, "Buralara hep beraber sahip çıkalım arkadaşlar. Bu etkinliğimizin asıl amacı sosyal sorumluluğumuzun artması. Vatandaşlarımız burayı biliyorlar geliyorlar buradan faydalanıyorlar ama ilk buldukları gibi bırakmıyorlar. Bizde buna müsaade etmeyelim. Sosyal sorumluluk durumu olsun. Türkiye'nin bir çok yerinde çalışmış bir kardeşiniz bir ağabeyiniz olarak söyleyebilirim hakikaten burası biçilmiş kaftan. Çok da güzel bir yer. Buraya sahip çıkın çocuklar, çıkmazsanız maalesef kötü anlamda buradan faydalanıp çekip gidiyorlar. Buna müsaade etmeyelim. Sizin sayenizde sizin çevre bilincinizle olacak. Tekrardan hepinize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan da etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.

Kırksu Vadisi'nin ilçenin doğa harikası bir alanı olduğunu ifade eden Doğan, "Bilindiği gibi çevrenin sadece yerel yönetimlerin belediyelerin yaptığı hizmetlerle temizlenmesi mümkün değil. Bir toplum olarak, tüm bireyler olarak etrafımıza çevremize sahip çıkarsak, öncelikle kirletmezsek, gelecek nesillere çok daha güzel doğal güzelliklerimizi aktarabiliriz. Bu anlamda bugün güzel bir etkinlik oldu." ifadelerini kullandı.

Program, kent protokolü ve öğrencilerin hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.

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