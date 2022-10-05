Kahramanmaraş'ta 13 yıl 20 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta hakkında 13 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kahramanmaraş Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmasında, "hırsızlık" suçundan 13 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.T'nin kent merkezinde saklandığı adres tespit edildi.

Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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