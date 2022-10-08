Kahramanmaraş'ta "Bertiz masere günleri festivali" düzenlendi

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta üzüm hasadının tamamlanması dolayısıyla "Bertiz masere günleri festivali" gerçekleştirildi.

Bertiz Vakfı tarafından Dulkadiroğlu Belediyesi iş birliğiyle Demokrasi Meydanı'nda bu yıl ikincisi gerçekleştirilen festival, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, programda yaptığı konuşmada, Bertiz bölgesinin güneşi, doğası, havası ile şehrin özel bir yerleşim yeri olduğunu söyledi.

Etkinliğin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Güngör, söz konusu bölgede yetiştirilen üzüm, ceviz, kiraz gibi ürünlerin çok kaliteli olduğunu dile getirdi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay da Bertiz bölgesinin geniş bir coğrafyaya sahip olduğunu belirterek, bölgede üzüm, ceviz, kiraz, ekşi gibi eşi benzeri olmayan birçok ürünün yetiştirildiğini ifade etti.

Belediye olarak söz konusu bölgeye en iyi şekilde hizmet vermeye çalıştıklarını ve neticesinde ciddi mesafe aldıklarını anlatan Okay, "En önemli ürünlerden birisi olan Bertiz Kabarcığı, bu ürünü başka bir yerde yetiştirme imkanı yok. Çünkü o bölgenin toprağından, havasından kaynaklanan bir reyha. Dolayısıyla tüm ülkede tanınan meşhur bir ürünümüz. Bu ürünümüzün, pekmez, sucuk, samsa gibi ürünlere dönüştürülmesi de söz konusu. Bertiz aynı zamanda bir ceviz diyarı ve bölgenin Kemahlı mahallesinde yaklaşık 20 milyon ceviz yetişiyor."

Okay, söz konusu bölgede yetiştirilen ürünlerin tanıtımını yapmak için çalışmalarının artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından davetlilere, büyük kazanlarda hazırlanan yöreye özgü Hapsa tatlısı ile, hasadı yapılan üzüm ve cevizlerden elde edilen şire, pekmez, pestil ve cevizli sucuk ikram edildi.

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