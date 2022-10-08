Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.



Aslan Bey Mahallesi'nde Ö.K. (18) ile K.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ö.K, bıçakla K.A'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı K.A, kaldırıldığı özel hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edildi.

Olay yerinden kaçan Ö.K. ekiplerin çalışması sonucu gözaltına alındı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.