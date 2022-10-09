Kahramanmaraş'ta "Ülkemi Geziyorum Projesi" hayata geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Türkoğlu Belediyesince hazırlanan "Ülkemi Geziyorum Projesi" kapsamında 46 kadından oluşan grup için İstanbul gezisi düzenlendi.

İlçedeki özellikle sosyoekonomik durumu elverişli olmayan bireylere yönelik hayata geçirilen proje ile ilk olarak katılımcılar, İstanbul'da Eyüp Sultan, Ayasofya, Sultan Ahmet, Topkapı Sarayı, Çamlıca Camii, Üsküdar sahili gibi tarihi ve turistik mekanları gezdi.

Belediye Başkanı Osman Okumuş, gazetecilere, proje kapsamında toplamda yaklaşık 5 bin kişinin ülkenin tarihi ve turistik bölgelerini gezme şansı bulacağını söyledi.

Geziye katılan Hatun Doğan da İstanbul'a ilk defa gitme fırsatı bulduğunu, gördükleri her yerin kendisini çok etkilediğini belirtti.

Hayatı boyunca görmeyi en çok arzu ettiği yerin Eyüp Sultan Camii ve türbesi olduğunu anlatan Doğan, kendilerine sunulan böyle bir imkan ile hayaline kavuşmanın sevincini yaşadığını ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.



Feyza Nur Biber de en büyük hayallerinden birisinin kitaplarını okuduğu, tarihçesini araştırdığı İstanbul'daki Ayasofya Camisi'ni ziyaret etmek olduğunu belirterek, düzenlenen gezi sayesinde burayı görme şansı bulduğunu söyledi.

Düzenlenen geziye kendisi gibi tüm kadınların katılmasını tavsiye eden Biber, emeği geçenlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.